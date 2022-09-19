По параллельному импорту в 2022 году в Россию ввезут товаров на 20 млрд долларов

Фото: Пресс-служба Госдумы

По итогам нынешнего года по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на 20 миллиардов долларов. Такое мнение журналистам выразил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что ранее власти оценивали свободный импорт в 16-18 миллиардов долларов, исходя из объема 2-2,5 миллиарда в месяц.

По информации Федеральной таможенной службы, за 3,5 месяца работы механизма было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов, за август — больше трех миллиардов.

— Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года, теперь ожидаем объем ввоза по параллельному импорту товаров на сумму не менее $20 млрд, — подчеркнул Мантуров в интервью газете «Известия».

Замглавы российского правительства отметил, что продление механизма после 2023 года будет зависеть от поставок зарубежных правообладателей и возможностей российских производителей их заместить.

Алкоголь следует внести в перечень для параллельного импорта. Такое предложение сделал в пятницу, 16 сентября, Минпромторг России.