Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень параллельного импорта

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Алкоголь следует внести в перечень для параллельного импорта. Такое предложение сделал в пятницу, 16 сентября, Минпромторг России.

Согласно проекту министерства, по параллельному импорту предлагается ввозить в страну такие марки алкогольных напитков, как Aperol, Bacardi, Baileys, Ballantine's, Capitan Morgan, Chivas, Finlandia, Gordon's, Grey Goose, Hennessy, Jack Daniel's, Jagermeister, Jameson, Jim Beam Jonnie Walker, Olmeca, White Horse, William Lawson's и другие.

Недавно вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта в России будет продлен на весь 2023 год, возможность продления его на последующие несколько лет не исключена.

Министр также уточнил, что механизм может продолжить работу в аналогичном формате, что и ранее. То есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или, наоборот, прекращении поставок своей продукции в Россию.

В августе российские бизнесмены обратились к правительству с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Как заявили в Ассоциации компаний розничной торговли, в настоящее время Россия не может заместить зарубежные позиции на полках по причине нехватки технологий.