Москвичам рассказали о работе волонтерских окружных центров

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В этом году в столице появились две новые площадки для добровольцев — волонтерские окружные центры (ВОЦ), которые расположены в Зеленограде и в ЗАО. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 19 сентября.

— Новые пространства дают москвичам уникальные возможности, ведь принять участие в добровольческом движении становится проще. Достаточно выбрать первое мероприятие рядом с домом и присоединиться к большой команде волонтеров Москвы. С момента открытия ВОЦ около 450 москвичей стали участниками наших проектов, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

По словам руководителя ВОЦ в Зеленограде Юлии Сергеевой, жители, которые не имели возможности часто посещать мероприятия «Мосволонтера», теперь могут присоединиться к проектам рядом с домом.

Так, участники центра в Зеленограде установили рекорд среди волонтерских организаций по сбору пластиковых крышечек, собрав за лето 10 590 штук, провели лекции по переработке и сортировке мусора, а также помогали расписывать стены культурного центра «Зеленоград» в рамках проекта «Контуры культуры», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно ресурсный центр «Мосволонтер» открыл серию обучающих программ для начинающих и опытных волонтеров. Так, участников познакомят с азами добровольческой деятельности, научат правильному взаимодействию с единомышленниками и расскажут, как работать с информацией.