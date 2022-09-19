Светлана Лобода вышла на связь после новостей о покушении на нее в Латвии

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Недавно в сети появилась информация о том, что на украинскую певицу Светалану Лободу было совершено покушение на убийство в Латвии. Прокомментировать слуха и решила сама певица.

— Ребята, это фейк! Все в порядке. Я в Казахстане давала концерт. В Латвии такие происшествия невозможны, — приводит ее слова StarHit.

До этого у Степановой вызвал сомнения ряд высказываний певицы Светланы Лободы. Своими мыслями она поделилась с подписчиками. Так, это касается заявлений артистки относительно «любимой бабулечки», которую та отдала в дом престарелых. Кроме того, психолога смутили «несостыковочки» в словах исполнительницы относительно ее отношения к присоединению Крыма.

Степанова добавила, что Лобода пытается казаться скромным человеком, но выглядит очень скучной и астеничной. Энергию, которой делится певица, психолог назвала «вялой».

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лобода никогда не была певицей номер один в России, являясь одной из многих. По его словам, самонадеянность певицы уже находится за гранью, ведь по-настоящему номером один в стране можно назвать Григория Лепса или Полину Гагарину.