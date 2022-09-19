Московских студентов пригласили на мероприятия для реализации творческого потенциала

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Осенью в столице для студентов стартует множество мероприятий для реализации творческого потенциала и способностей. Они могут принять участие в интеллектуальных шоу, стендапах, творческих мастерских, побывать на экскурсиях на столичных предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 19 сентября.

— Наши проекты имеют самую разнообразную направленность — это добровольчество, карьера и саморазвитие, творчество и спорт. Только в прошлом году участие в них приняли свыше миллиона москвичей., — рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Так, впервые пройдет серия ознакомительных экскурсий на городские предприятия, в рамках которой участники посетят страховые и ИТ-компании, строительные холдинги и другие организации. Студенты узнают о распорядке рабочего дня, вакансиях, требованиях к соискателю, а также увидят в каких условиях работают сотрудники.

Кроме того, проект «Stand Up лига» подготовил для студентов «Открытый микрофон», где они научатся писать шутки и развивать креативное мышление. А тем, кто желает научиться красиво говорить, мастерски аргументировать свою точку зрения, а также найти новых друзей, можно присоединиться к проекту «Дебатл», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого образовательный центр «Сириус» разработал новый проект для учащихся 7–11-х классов по искусственному интеллекту, в рамках которого школьники смогут изучить направление, получить задачу от профильных российских компаний и создать собственный проект совместно с индустриальными партнерами.