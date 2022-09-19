Байден заявил, что армия США будет защищать Тайвань при нападении Китая

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Вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Об этом сообщил президент США Джо Байден в понедельник, 19 сентября.

— Да, если на самом деле будет беспрецедентное нападение, — ответил американский лидер на вопрос журналиста телерадиосети CBS о том, будут ли военные Штатов защищать остров.

3 сентября Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям островного государства 60 противокорабельных ракет и «сопутствующего снаряжения» общей стоимостью порядка 355 миллионов долларов, а также сотни ракет класса «воздух — воздух» на сумму около 85,6 миллиона долларов.

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню. В Китае при этом отказались от контактов с островным государством по военной линии во избежание дальнейшей эскалации напряженности в регионе.