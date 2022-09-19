Восемь человек пострадали из-за утечки аммиака в здании Новосибирского хладокомбината

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На втором этаже здания Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков в понедельник, 19 сентября.

— Произошла утечка аммиака, 300 человек эвакуировались, восемь человек обратились за помощью в медицинское учреждение, — рассказал он.

Уточняется, что сотрудникам удалось самостоятельно устранить утечку аммиака. По предварительным данным, все пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести, троих из них госпитализировали.

На месте происшествия работают специалисты, причины утечки выясняются, пишет РИА Новости.

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