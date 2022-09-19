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Останкинская телебашня открылась для посещения

Лейла Алиева
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Останкинская телебашня открылась для посещения
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

В понедельник, 19 сентября, Останкинская телебашня откроется для посетителей после длительного перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе телебашни.

— С 19 сентября 2022 года посетителям вновь будут доступны маршрут № 1 «Панорама Москвы 360» (сеансы с 10:00 до 22:00) и маршрут № 2 «Башня изнутри» (сеансы с 19:00 до 22:00), — говорится в сообщении.

Для москвичей будет доступна обновленная территория, смотровая площадка в 337 метров с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 и 340 метров. Кроме того, гости смогут увидеть выставку интерактивного мультимедийного комплекса и посетить сувенирный магазин.

С наступлением темноты каждые 20 минут посетители смогут насладиться космическим светомузыкальным шоу в прозрачной галерее у подножия башни, говорится на сайте телебашни.

Останкинская телебашня в Москве приостановила свою работу для посетителей на неопределенный срок в феврале этого года.

Недавно в Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны Петру Антипову. Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.

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