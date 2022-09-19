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Швейцария приостановила упрощенную выдачу виз россиянам

Георгий Соланович
В мире
Швейцария приостановила упрощенную выдачу виз россиянам
Фото: Pixabay

Швейцария в понедельник, 19 сентября, приостановила упрощенный режим выдачи виз гражданам РФ. К россиянам будут применяться общие условия въезда в шенгенскую зону, соответствующие процедуры вернутся к обычным правилам визового кодекса.

На практике это означает, что с гражданами РФ будут обращаться так же, как и с уроженцами стран, не имеющих специальных соглашений со Швейцарией. Так, стоимость визы поднимается с 35 до 80 евро, а список документов на подачу заявления увеличивается.

Студенты, спортсмены, журналисты и дальнобойщики из России с 19 сентября также потеряли право на упрощенный визовый режим со Швейцарией. Не будет исключений и для указанных категорий заинтересованных лиц.

При этом россияне, у которых есть действующая шенгенская виза, не попадают под нововведения.

12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Документ вступил в силу в 2007 году и действовал до нынешнего решения.

Во вторник, 13 сентября, россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.

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