Гутерреш назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей

Фото: Пресс-служба Совфеда

Визовые ограничения в Европе в отношении граждан России являются не очень хорошей идеей. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, после начала спецоперации на Украине отношения между Россией и Евросоюзом ухудшились, но, возможно, ограничения исчезнут по окончании украинского конфликта. Также Гутерреш отметил, что в связи с событиями на Украине большое количество россиян захотели покинуть родину.

— Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать, — приводит его слова РИА Новости.

Евросоюз 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Приостановка соглашения означает, что теперь к россиянам применяются общие правила выдачи виз. Так, стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, список документов на подачу заявления увеличится, а максимальное время рассмотрения заявки на получение вырастет до 45 дней.

После этого россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерняя Москва» выяснила, куда сейчас могут отправиться российские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.