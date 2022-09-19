Пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Мобильные пункты вакцинации от гриппа начали работать в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 19 сентября.

— Сегодня мы вновь открыли пункты у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Новинка этого года — москвичи смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГУМе. В ближайшее время мы откроем онлайн-запись на прививку в поликлиниках — горожане смогут выбрать подходящий слот и сэкономить свое время, — сказала заммэра.

Она также отметила, что на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели. В этом ключе Ракова призвала успеть привиться не в пик сезона гриппа, а заранее.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что мобильные пункты вакцинации у метро, МЦК и железнодорожных станций работают ежедневно — с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 — по субботам и с 09:00 до 16:00 — по воскресеньям. Вакцинироваться в ГУМе можно ежедневно — с 10:00 до 21:00. Прививочные пункты в поликлиниках работают ежедневно по графику работы медучреждений.

Сделать прививку могут горожане старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС при его наличии. Процедура займет около 15 минут. Несовершеннолетние могут привиться от гриппа в поликлиниках, детских садах и школах.

Осень — традиционный сезон респираторных вирусных болезней. Пульмонолог Абакумов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, можно ли вакцинироваться от гриппа и ковида одновременно.