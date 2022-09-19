Орбакайте сухо поздравила Лизу и Гарри с днем рождения

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Кристина Орбакайте на странице в социальной сети поздравила своих брата и сестру Лизу и Гарри с днем рождения. Однако подписчики певицы посчитали, что артистка сделала это очень сухо и без особого энтузиазма.

— С днем рождения, дорогие Лиза и Гарри! — написала Орбакайте.

По мнению многих поклонников, поздравление было «слишком обычным». Публикацию она сопроводила старым фото, где именинники позируют со своей племянницей Клавой Земцовой в Латвии, передает Пятый канал.

Недавно подписчики российской певицы Кристины Орбакайте отметили, что ее дочь Клавдия Земцова слишком худая. Так, артистка поделилась в своих социальных сетях фотографией с ребенком. Увидев снимок, пользователи посчитали, что певица плохо кормит свою наследницу.

До этого артистка вспомнила, как использовала певца и бывшего возлюбленного Владимира Преснякова ради успеха своего клипа. Так, в нулевые годы Кристина Орбакайте выпустила клип на песню «Перелетная птица», в съемках которого принял участие бывший избранник певицы Владимир Пресняков. По словам Орбакайте, она хотела привлечь внимание к клипу с его помощью. Несмотря на то что пара рассталась в 1997 году, они смогли сохранить дружеские отношения ради общего сына Никиты.