Ефимов: Бизнес приобрел у Москвы более 60 помещений в ЦАО с начала года

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С начала года Москва заключила 66 договоров купли-продажи нежилых помещений в ЦАО, что на треть превышает показатели аналогичного периода 2021-го. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В этом году по итогам торгов с предпринимателями заключено 66 договоров купли-продажи нежилой недвижимости площадью более девяти тысяч квадратных метров. Это на треть больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, — сказал он.

Заммэра добавил, что 30 предложений было реализовано путем проведения аукционов. Еще 20 были переданы через публичное предложение, а семь — через продажу без объявления цены.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самое крупное помещение расположилось на улице Маросейке.

Его площадь составила 608,5 квадратного метра. Лот с наименьшей площадью находился на проспекте Мира — 14,4 квадратного метра.

До этого Ефимов сообщил, что Москва выделит инвесторам в аренду без торгов три земельных участка общей площадью 3,5 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов.

По словам заместителя мэра, на юго-востоке столицы, в промзоне «Курьяново», инвестор возведет завод по выпуску оборудования для производства пенополиуретана и изделий из него.