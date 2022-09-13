Ефимов: При поддержке города инвесторы создадут в Москве три новых производства

Фото: Пресс-служба

Москва выделит инвесторам в аренду без торгов три земельных участка общей площадью 3,5 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Планируемый объем инвестиций в реализацию этих масштабных инвестиционных проектов составляет почти три миллиарда рублей. На новых предприятиях смогут работать около 700 человек, — заявил он.

По словам заместителя мэра, на юго-востоке столицы, в промзоне «Курьяново», инвестор возведет завод по выпуску оборудования для производства пенополиуретана и изделий из него. В коммунальной зоне «Пенягино» появится предприятие по изготовлению упаковки типа тетрапак и синтетических материалов. На этих заводах создадут по 90 новых рабочих мест.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в Алтуфьевском районе построят фабрику по пошиву спецодежды. В городе появится более 500 новых рабочих мест.

Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что для производства упаковочных материалов в коммунальной зоне «Пенягино» город выделит 2,4 гектара земли. Площадь объекта составит 25 тысяч квадратных метров.

До этого, 6 сентября, Ефимов сообщил, что в рамках проекта комплексного развития территорий участок бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке столицы будет реорганизован. Всего планируется возвести 296 тысяч квадратных метров недвижимости. Весь участок займет общественно-деловая застройка.