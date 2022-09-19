Участвующим в спецоперации студентам предложили давать академический отпуск

Фото: Минобороны РФ

«Единая Россия» предложила предоставлять академический отпуск студентам, участвующим в специальной военной операции. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

— В специальной военной операции принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Однако с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме, — отметил он.

По словам Метелева, важно обеспечить таким студентам получение образования и возможность сдать экзамены после возвращения домой. Инициатива уже направлена в Минпросвещения и Минобразования. Уточняется, что это касается не только военнослужащих, проходящих обучение в период спецоперации, но и студентов, желающих стать добровольцами, пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на данный момент российское руководство не рассматривает возможность объявления всеобщей или частичной мобилизации населения страны.

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