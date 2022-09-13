Песков: В Кремле не стоит вопрос о всеобщей мобилизации в России

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На данный момент российское руководство не рассматривает возможность объявления всеобщей или частичной мобилизации населения страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 13 сентября.

— В настоящий момент — нет, об этом речь не идет, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на огромную помощь со стороны Запада Украине и санкционное давление на РФ.

Накануне глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов высказал мнение, что нет никакой необходимости вводить в России военное положение и объявлять мобилизацию. По его словам, данный вопрос чрезвычайно волнует иностранных журналистов, которые часто задают об этом вопросы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» контролируют все занятые ими стратегические позиции в Запорожской области Украины. По его словам, солдаты уже проявили себя в ходе освобождения Мариуполя, Лисичанска и других крупных городов и населенных пунктов.