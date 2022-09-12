Кадыров сообщил контроле занятых в Запорожской области позиций

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Бойцы спецподразделения «Ахмат» контролируют все занятые ими стратегические позиции в Запорожской области Украины. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников, — заявил он.

По словам Кадырова, бойцы «Ахмата» уже проявили себя в ходе освобождения Мариуполя, Лисичанска и других крупных городов и населенных пунктов. Сейчас они только ждут приказа, чтобы двинуться в бой, написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров также предупредил Киев, что бойцы Ахмат подготовили для него скорый «интересный сюрприз». Глава Чечни подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы и никаких внештатных ситуаций не возникает.

До этого он заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклею, которые расположились на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Кадыров сообщил, что элитные подразделения Чеченской Республики приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине.