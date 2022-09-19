В России выявили 49 488 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 49 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 19 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 91 летальный исход от COVID-19. При этом 2054 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровело 38 595 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус все еще никуда не ушел, а в сентябре возможен устойчивый рост заболеваемости. Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди других государств.

Также гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса уже близка к завершению. Он объяснил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.