Политолог Журавлев объяснил заявление США о защите Тайваня в случае нападения КНР

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Президент США Джо Байден заявил, что американская армия будет защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможность ввода Вооруженных сил США на территорию острова.

По его мнению, подобная вероятность достаточно высока, поскольку между Тайванем и США есть договор от 1955 года, который предусматривают такую поддержку.

— У Тайваня с США такой же договор, как натовский, но рассчитанный на две страны. С точки зрения вышеупомянутого соглашения, они обязаны оказать военную поддержку в случае военной опасности для Тайваня. Китай-то знает, что это — чистая демонстрация. С точки зрения политики все и так известно. Конечно, они на эту американскую демонстрацию ответят какой-то своей, по-другому у них никак не получится, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что на данном этапе сложно оценить возможное появление на военной карте мира нового конфликта.

— Трудно сказать, можно ли ожидать реального военного конфликта между КНР и Тайванем, поскольку Пекин очень хочет присоединить их, они по-другому не могут. Китай своему народу не сможет доказать, что им не надо этого делать. Другой вопрос, если американцы серьезные силы подтянут к Тайваню, то США в военном отношении намного сильнее Китая, — подытожил Журавлев.

Также руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность союза с участием России и Китая.