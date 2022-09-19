«Встала на защиту мужа - это ее выбор»: продюсер Пригожин оценил заявления Пугачевой

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Алла Пугачева – авторитетная женщина, и она имеет право на свое мнение. Такой заявление сделал музыкальный продюсер Игорь Пригожин.

— Алла Борисовна – взрослая женщина, мать и бабушка. Заниматься критикой будет не этично с моей стороны, тем более мы хорошо знакомы и знакомы давно, как с ней, так и с Максимом. Пугачева – жена мужа. Она встала на защиту супруга. Не суди, да не судим будешь. Это ее выбор, — заявил продюсер в комментарии «Радио 1».

Пригожин добавил, что может быть согласен или не согласен с мнением Пугачевой, но это никак не повлияет на ее позицию. При этом он добавил, что многие высказывания Максима Галкина были некорректными.

До этого Алла Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, в котором попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом юмористом Максимом Галкиным*. Максим Галкин был включен в число физлиц-иноагентов 16 сентября.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.