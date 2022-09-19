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Командир самолета умер во время рейса Новокузнецк — Петербург

Георгий Соланович
Происшествия
Командир самолета умер во время рейса Новокузнецк — Петербург
Фото: Unsplash

Командир самолета Boeing умер во время рейса из Новокузнецка в Санкт-Петербург, самолет экстренно сел в аэропорту Омска. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что Boeing в экстренном порядке приземлился в воздушной гавани 18 сентября в 19:40 по московскому времени. Бригада скорой помощи прибыла за 10 минут до посадки самолета, однако пилот скончался на борту судна, когда оно еще было в воздухе, — медикам оставалось лишь констатировать смерть.

— Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении минздрава Омской области.

По данным РИА Новости, решение о посадке принял второй пилот самолета.

До этого сообщалось, что другой самолет — Ил-76 — потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

Позднее стало известно еще об одном погибшем при катастрофе.

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