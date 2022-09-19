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В Кремле назвали «нездравым экстремизмом» требование Польши к РФ о репарациях за ВОВ

Георгий Соланович
В мире
В Кремле назвали «нездравым экстремизмом» требование Польши к РФ о репарациях за ВОВ
Фото: АГН Москва

Требование Польши о репарациях от России за Великую Отечественную войну является актом «нездравого экстремизма». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября.

— В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходятся в каком-то уже таком нездравом политическом экстремизме, по-другому вряд ли это можно назвать, — заявил Песков.

Он отметил, что политика Польши вредит престижу Варшавы, а также ухудшает отношения страны не только с РФ, но и с ее союзниками — в данном случае с Германией, от которой власти республики также потребовали репарации, напомнил представитель Кремля.

Песков также добавил, что российские историки тоже могли бы покопаться в истории XVI века и найти основания для требования репараций с Польши, передает ТАСС.

15 сентября стало известно, что президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы республика потребовала от России репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, Германия начала эту войну, а Россия якобы присоединилась к ней (ВОВ).

Дмитрий Песков Польша Компенсации
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