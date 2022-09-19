Появилось видео, на котором запечатлен момент смерти девочки в бассейне в Подольске

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Появилось видео, на котором запечатлен момент смерти 14-летней девочки в бассейне во время занятий по синхронному плаванию в Подольске. Кадры опубликовали в понедельник, 19 сентября.

На записи видно, как спортсменка плывет по дорожке баттерфляем. Внезапно подросток прижимается к канатам и уходит под воду.

Один из тренеров бросился за девочкой в воду и вытащил ребенка из бассейна. Но спасти подростка не удалось, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 18 сентября в подмосковном Подольске. Во время тренировки секции по синхронному плаванию утонула девочка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вскоре в рамках дела задержали 32-летнюю сотрудницу бассейна, которая работала тренером.

Прокуратура заявила, что взяла расследование под свой контроль. Также ведомство проводит проверку по факту гибели подростка.