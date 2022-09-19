Церемония похорон Елизаветы II началась в Лондоне

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В Вестминстерском аббатстве в Лондоне началась церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал Sky News.

Во время процессии около 13:00 по московскому времени гроб доставили в Вестминстерское аббатство, где и началась церемония похорон. После церковной службы объявят общенациональную минута молчания.

На церемонию приехало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Вальтера Штайнмайера.

Государственные похороны закончатся около 14:00 по московскому времени, а к вечеру гроб доставят в Виндзор. Там пройдет частная погребальная служба.

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.