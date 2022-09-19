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Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Привольная улица, вл64с1 Карта всех событий

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 сентября.

ДТП произошло на Привольной улице в районе дома № 64. Два автомобиля столкнулись. В результате ДТП один из них вылетел в сторону автобусной остановки.

На момент аварии на тротуаре не было пешеходов, никто не пострадал. Остановка также не повреждена.

На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в Подмосковье в ночь на 19 сентября. В результате столкновения, которое спровоцировал водитель Mercedes Gelandewagen, двигаясь по встречной полосе, один человек погиб и еще двое получили травмы.

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