Бесплатный проезд по всем трассам для электромобилей могут ввести в России в 2023 году

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В России с 2023 года могут ввести бесплатный проезд по всем трассам для электротранспорта. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал «Известиям» информированный источник, знакомый с ходом обсуждения в правительстве России.

Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает предложение по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам, отметил заместитель главы министерства Максим Колесников.

— В августе этого года правительством РФ было поручено Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года. Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает проекты нормативно-правовых актов для последующего согласования, — рассказал он.

По словам Колесникова, данная инициатива позволит сделать покупку электромобилей экономически выгодной для россиян, так как для них будут доступны бесплатная парковка, проезд и отсутствие транспортного налога, пишут «Известия».

На днях столичная компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» начала переговоры с заводом «Москвич» о поставках электродвигателей. Отмечается, что электродвигатели могут быть установлены как на легкий коммерческий транспорт, так и на легковой.