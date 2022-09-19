Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бесплатный проезд по всем трассам для электромобилей могут ввести в России в 2023 году

Лейла Алиева
Общество
Бесплатный проезд по всем трассам для электромобилей могут ввести в России в 2023 году
Фото: Depositphotos

В России с 2023 года могут ввести бесплатный проезд по всем трассам для электротранспорта. Об этом в понедельник, 19 сентября, рассказал «Известиям» информированный источник, знакомый с ходом обсуждения в правительстве России.

Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает предложение по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам, отметил заместитель главы министерства Максим Колесников.

— В августе этого года правительством РФ было поручено Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года. Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает проекты нормативно-правовых актов для последующего согласования, — рассказал он.

По словам Колесникова, данная инициатива позволит сделать покупку электромобилей экономически выгодной для россиян, так как для них будут доступны бесплатная парковка, проезд и отсутствие транспортного налога, пишут «Известия».

На днях столичная компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» начала переговоры с заводом «Москвич» о поставках электродвигателей. Отмечается, что электродвигатели могут быть установлены как на легкий коммерческий транспорт, так и на легковой.

Автомобили Электромобили Минэкономразвития РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте