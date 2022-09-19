Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российская армия уничтожила завод по обслуживанию РСЗО HIMARS в Запорожье

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила завод по обслуживанию РСЗО HIMARS в Запорожье
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где ВСУ обслуживали американские установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник, 19 сентября.

— В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS, — говорится в сообщении военного ведомства.

В конце августа стало известно, что ВСУ начали создавать деревянные копии РСЗО HIMARS, которые невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Помимо этого, российские системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» возле Чернобаевки.

23 августа украинские военные рассказали о боях против российских войск в Донбассе. Они пожаловались на значительное превосходство российской артиллерии.

Украина Оружие Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте