Российская армия уничтожила завод по обслуживанию РСЗО HIMARS в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где ВСУ обслуживали американские установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник, 19 сентября.

— В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS, — говорится в сообщении военного ведомства.

В конце августа стало известно, что ВСУ начали создавать деревянные копии РСЗО HIMARS, которые невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Помимо этого, российские системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» возле Чернобаевки.

23 августа украинские военные рассказали о боях против российских войск в Донбассе. Они пожаловались на значительное превосходство российской артиллерии.