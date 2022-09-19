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ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья

Георгий Соланович
Общество
ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк России с 1 декабря 2022 года введет надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в рамках участия в долевом строительстве жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 19 сентября.

— Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом, — пояснили в ЦБ.

В сообщении регулятора отмечается, что принятая мера позволит ограничить предоставление кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.

16 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента с нынешних восьми процентов. Это снижение стало шестым подряд в текущем цикле смягчения, который начался в апреле. На последних двух заседаниях (в июне и июле) ЦБ выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле — мае, когда он только перешел к снижению ставки с рекордных 20 процентов, смягчение было еще более быстрым.

Жилье Ипотека ЦБ РФ
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