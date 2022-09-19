«США будут давить»: иммунолог Болибок объяснил заявление Байдена о конце пандемии

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Президент США Джо Байден заверил, что пандемия коронавируса окончена. Идеальным примером того, что пандемия подошла к концу, он назвал тот факт, что никто не носит маски и все «находятся в довольно хорошем состоянии». Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», на каких основаниях Байден сделал это заявление.

По его словам, заявление Джо Байдена имеет политические мотивы. Тем не менее на данный момент количество заболевших значительно снизилось.

— Заявление Байдена больше политическое, чем медицинское. Объявлять и заканчивать пандемию может только Всемирная организация здравоохранения. Отмечу, что сейчас действительно идет снижение количества заболевших в мире. Последний самый высокий всплеск был 20 июля. В мире было зарегистрировано 1,6 миллиона зараженных, а вчера — 250 тысяч. Это в шесть раз меньше. Если брать эти данные, то нынешняя статистика выглядит вполне благополучно. Однако это не прерогатива президента какой-то страны объявлять об окончании пандемии, — рассказал Болибок.

Врач считает, что Джо Байден будет продвигать свою идею об окончании пандемии и давить на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы заручиться поддержкой избирателей в предстоящих выборах в США.

— По всей вероятности, США будут давить на ВОЗ, чтобы Тедрос Аданом Гебрейсус принял соответствующее решение. Это нужно исключительно для поддержания имиджа Байдена перед осенними выборами. Ожидается большая политическая битва. Джо Байден набирает голоса избирателей для своей партии, — подчеркнул эксперт.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса уже близка к завершению. Глава ВОЗ объяснил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года. Гебрейесус также призвал все страны мира довести вакцинацию групп риска до 100 процентов.