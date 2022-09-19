Фестиваль Bubble Comics Con состоится в Москве 1 октября

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Мероприятие Bubble Comics Con, посвященное поп-культуре, комиксам, видеоиграм и выступлению косплей-артистов, пройдет 1 октября в столице. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября.

Сообщается, что участники смогут увидеть стенды с лимитированными вещами, ознакомиться с новинками от издательств и компаний, посетивших мероприятие. Кроме того, планируются встречи со специальными гостями, сообщили на сайте фестиваля.

15 сентября в Гостином Дворе стартовала ежегодная российская ярмарка современного искусства Cosmoscow. Название мероприятия представляет собой обыгрывание словосочетания «cause Moscow». В переводе с английского языка оно означает «потому что Москва».

По словам организаторов, всего на ярмарке представлены арт-объекты 72 галерей.

До этого сообщалось, что на сцене электротеатра «Станиславский» пройдет фестиваль театрализованных показов «Цех драматургов» (ЦД) с 24 по 28 сентября 2022 года.

На мероприятии будут представлены восемь лучших пьес и сценариев, созданных участниками Всероссийского конкурса сценаристов и драматургов и отобранных компетентным жюри из 815 заявок.