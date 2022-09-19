Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фестиваль Bubble Comics Con состоится в Москве 1 октября

Евгений Жуков
Город
Фестиваль Bubble Comics Con состоится в Москве 1 октября
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Мероприятие Bubble Comics Con, посвященное поп-культуре, комиксам, видеоиграм и выступлению косплей-артистов, пройдет 1 октября в столице. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября.

Сообщается, что участники смогут увидеть стенды с лимитированными вещами, ознакомиться с новинками от издательств и компаний, посетивших мероприятие. Кроме того, планируются встречи со специальными гостями, сообщили на сайте фестиваля.

15 сентября в Гостином Дворе стартовала ежегодная российская ярмарка современного искусства Cosmoscow. Название мероприятия представляет собой обыгрывание словосочетания «cause Moscow». В переводе с английского языка оно означает «потому что Москва».

По словам организаторов, всего на ярмарке представлены арт-объекты 72 галерей.

До этого сообщалось, что на сцене электротеатра «Станиславский» пройдет фестиваль театрализованных показов «Цех драматургов» (ЦД) с 24 по 28 сентября 2022 года.

На мероприятии будут представлены восемь лучших пьес и сценариев, созданных участниками Всероссийского конкурса сценаристов и драматургов и отобранных компетентным жюри из 815 заявок.

Комиксы Москва Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте