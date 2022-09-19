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Ученые выявили три фактора, которые влияют на качество сна

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые выявили три фактора, которые влияют на качество сна
Фото: Pexels

Ученые выявили три фактора, которые влияют на качество и продолжительность сна.

Первый из них — это свет, ведь освещение откладывает выработку гормона сна — мелатонина. Хуже, чем свет ламп, будет лишь излучение от экранов гаджетов.

На сон также влияет температура: оптимальный ее показатель в помещении во время сна — около 19 градусов. Перед сном также стоит принять теплую ванну.

Помимо этого, важна и поза для сна. Так, во время американской войны за независимость солдат заставляли спать, не снимая рюкзаки.

Все потому, что в них невозможно было спать на спине. Медики считают, что эта поза одна из самых вредных во время сна.

На спине люди чаще храпят. Храп — проблема не только для окружающих, но и для самого храпящего (это один из симптомов апноэ — остановки дыхания во сне), передает aif.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Ирины Завалко, почему возникают проблемы со сном, зависит ли это от возраста, а также когда стоит обращаться с этим к специалисту.

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