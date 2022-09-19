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Остановившиеся из-за ветра лифты Останкинской башни вновь заработали

Евгений Белоусов
Город
Остановившиеся из-за ветра лифты Останкинской башни вновь заработали
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Лифты Останкинской телебашни снова заработали. Об этом сообщает «Москва 24» в понедельник, 19 сентября.

— Лифты Останкинской башни, которая сегодня вновь открылась для посетителей, заработали, — говорится в сообщении.

Уточняется, что лифты только открывшейся для посетителей телебашни автоматически остановились из-за сильного ветра. Специальная система выключает их, когда скорость ветра достигает 19 метров в секунду.

В результате на смотровой площадке башни временно застряли более 50 человек, говорится в Telegram-канале «Москвы 24».

Останкинская телебашня в Москве приостановила свою работу для посетителей на неопределенный срок в феврале этого года.

Башня вновь открылась 19 сентября. Для жителей столицы доступна обновленная территория, смотровая площадка в 337 метров с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 и 340 метров. Кроме того, гости смогут увидеть выставку интерактивного мультимедийного комплекса и посетить сувенирный магазин.

Лифты Останкинская башня
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