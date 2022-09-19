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Три национальных павильона вскоре откроются на ВДНХ

Елена Самойлова
Город
Три национальных павильона вскоре откроются на ВДНХ
Фото: mos.ru / Денис Гришкин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ продолжается восстановление павильонов бывших советских республик. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 19 сентября.

— Являясь одной из главных туристических достопримечательностей столицы, ВДНХ может стать флагманом в сфере туризма. Национальные павильоны готовы полноценно поддерживать эту идею. Уже сегодня эти пространства дают возможность посетителям совершить своеобразные мини-путешествия, наполненные неповторимым колоритом и атмосферой, — рассказал генеральный директор выставки Сергей Шогуров.

Как отмечается, для посещения доступны уже четыре павильона: Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Павильон Молдавии работает в тестовом режиме с 2019 года.

Павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии откроются в ближайшее время. Реставрацию под руководством столичного департамента культурного наследия начали в 2014 году вместе с восстановлением инфраструктуры и благоустройством территории ВДНХ.

В обновленных пространствах организуют выставки произведений национального искусства и ярмарки. Кроме того, в октябре начнет работу выставочно-торговый центр Республики Узбекистан, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стартовала выставка «Окно в космос Циолковского: к 165-летию великого ученого».

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