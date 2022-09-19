Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два дома с арочными проемами построят на юге Москвы

Евгений Жуков
Город
Два дома с арочными проемами построят на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

Два многоквартирных дома возведут на Автозаводской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в понедельник, 19 сентября.

— Корпуса будут выполнены в единой цветовой гамме и объединены стилистически, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что один из объектов будет иметь плавные линии, переходящие в арочные проемы, в то время как архитектурный облик второго здания основывается на комбинации разных объемов и фактурных материалов.

Внешний вид прилегающей территории будет концептуально совмещать в себе элементы витражного искусства и плавности природных форм. Кроме визуально-стилистического преображения, во дворе также будут организованы зеленый пешеходный променад и игровой велопешеходный бульвар.

Помимо этого, уточнил Кузнецов, там появятся зеленые зоны отдыха, приватные игровые комнаты, информационные и образовательные объекты, а также зоны для спорта и велодорожки.

До этого сообщалось, что на Саввинской набережной в столичном районе Хамовники появится новый жилой комплекс. Для отделки здания специалисты применят металлические кассеты с декоративным покрытием, а также крупноформатные элементы из стеклофибробетона.

Строительство Жилье Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте