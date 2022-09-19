Два дома с арочными проемами построят на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

Два многоквартирных дома возведут на Автозаводской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в понедельник, 19 сентября.

— Корпуса будут выполнены в единой цветовой гамме и объединены стилистически, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что один из объектов будет иметь плавные линии, переходящие в арочные проемы, в то время как архитектурный облик второго здания основывается на комбинации разных объемов и фактурных материалов.

Внешний вид прилегающей территории будет концептуально совмещать в себе элементы витражного искусства и плавности природных форм. Кроме визуально-стилистического преображения, во дворе также будут организованы зеленый пешеходный променад и игровой велопешеходный бульвар.

Помимо этого, уточнил Кузнецов, там появятся зеленые зоны отдыха, приватные игровые комнаты, информационные и образовательные объекты, а также зоны для спорта и велодорожки.

До этого сообщалось, что на Саввинской набережной в столичном районе Хамовники появится новый жилой комплекс. Для отделки здания специалисты применят металлические кассеты с декоративным покрытием, а также крупноформатные элементы из стеклофибробетона.