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Приметы и советы

Эксперт предложил увеличить срок гарантийного ремонта авто

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт предложил увеличить срок гарантийного ремонта авто
Фото: Pixabay

В России нужно увеличить с 45 до 60 дней срок гарантийного ремонта автомобилей, а мораторий на взыскание неустоек приведет к тому, что машины будут чинить по полгода, году, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Ранее появилась информация, что в правительстве обсуждают предложение автобизнеса ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей. По мнению эксперта, мораторий на взыскание неустоек за нарушение сроков ремонта авто по гарантии приведет к злоупотреблениям.

— Есть заказные позиции запасных частей, которые раньше привозили от 3 до 7 дней, но сейчас эти сроки увеличились. Импортеры, оставшиеся в России, они выдерживают сроки гарантийного ремонта. Те, кто ушел – гарантий по срокам нет. По параллельному импорту все возится, потому нет такого, что какую-то деталь или комплектующие не привезли, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что после введения параллельного импорта, некоторые автозапчасти стали даже дешевле на 15-20 процентов, но в среднем рост цен на запчасти составил около 35 процентов.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о способах, которые помогут эффективно воздействовать против дорожных реагентов и защитить автомобиль от нежелательных внешних факторов.

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