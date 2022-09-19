Астрономы предупредили о магнитных бурях в сентябре

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Магнитные бури ожидаются 22 и 23 сентября. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Уточняется, что магнитные бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения). Также сообщается, что магнитосфера 24 сентября будет возбужденной.

При этом с 30 сентября по 3 октября ожидаются бури категорий G1 и G2 (слабые и средние возмущения), передает агентство городских новостей «Москва».

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», что магнитная буря может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует.

По ее словам, наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. В этот период у них может произойти обострение и им может потребоваться медикаментозное лечение с увеличенной дозировкой прописанного препарата.

Однако в период магнитных бурь, как отмечает специалист, испытывать различного рода недомогания могут и совершенно здоровые люди.