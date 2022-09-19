Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астрономы предупредили о магнитных бурях в сентябре

Евгений Белоусов
Общество
Астрономы предупредили о магнитных бурях в сентябре
Фото: shutterstock

Магнитные бури ожидаются 22 и 23 сентября. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Уточняется, что магнитные бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения). Также сообщается, что магнитосфера 24 сентября будет возбужденной.

При этом с 30 сентября по 3 октября ожидаются бури категорий G1 и G2 (слабые и средние возмущения), передает агентство городских новостей «Москва».

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», что магнитная буря может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует.

По ее словам, наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. В этот период у них может произойти обострение и им может потребоваться медикаментозное лечение с увеличенной дозировкой прописанного препарата.

Однако в период магнитных бурь, как отмечает специалист, испытывать различного рода недомогания могут и совершенно здоровые люди.

Магнитные бури Прогнозы Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте