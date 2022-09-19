Более трех тысяч мероприятий провели специалисты Мосприроды этим летом

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Более 3,1 тысячи эколого-просветительских мероприятий провели специалисты Мосприроды этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 19 сентября.

Уточняется, что в общей сложности экскурсии, мастер-классы, лекции, конкурсы, кружки и другие образовательные мероприятия посетили около 135 тысяч горожан. Одним из самых примечательных мероприятий стал День эколога.

В организации этого праздника приняли участие прокуратура Москвы, а также городской департамент природопользования и охраны окружающей среды. Всего на площадках мероприятия было проведено более 200 активно-просветительских событий: викторин, благотворительных акций, экозабегов и квестов.

Помимо этого, ученики ГБОУ «Школа № 1547» при поддержке Мосприроды организовали проект «Школьная экологическая лаборатория». В рамках него школьники берут пробы воды в водоемах и родниках природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», а затем отслеживают изменения показателей содержания различных веществ, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

17 сентября более 2,6 тонны отходов собрали жители Новой Москвы в рамках экологических соревнований «Чистые игры».