Названы два напитка, способные резко повысить давление всего за полчаса

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Высокое кровяное давление является первой ступенью к инсультам и сердечным приступам. Ученые назвали два популярных напитка, способных резко повысить давление в первые минуты после их употребления.

Распространено мнение, что чай обладает успокаивающим эффектом. Исследователи из Национальных институтов здравоохранения США решили выяснить, помогает ли чай понижать артериальное давление при регулярном употреблении.

Однако исследование обрело неожиданный поворот. Оказалось, что зеленый и черный чаи приводят к «резкому повышению» артериального давления.

Исследовательская группа обнаружила, что горячий напиток привел к росту гипертонии после 30 минут приема у испытуемых. Тем не менее эксперты уточнили, что любые «острые» эффекты чая на давление не приводили к значительным изменениям амбулаторного артериального давления при регулярном употреблении.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский назвал основные признаки, которые могут сигнализировать о приближении инсульта. Эксперт отметил, что основным предвестником инсульта является ишемическая атака.

Она выражается в сильных головных болях, головокружении, тошноте и рвоте. Также могут свидетельствовать о развитии болезни гипертонические кризы с резким повышением артериального давления.