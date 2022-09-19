Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в Москве с 22 по 25 сентября

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В Москве на «ВТБ Арене» с 22 по 25 сентября пройдет ежегодный предсезонный баскетбольный турнир Суперкубок Единой лиги ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта в понедельник, 19 сентября.

— За Кубок легенды тренерского цеха Александра Гомельского в борьбу вступают четыре лучшие команды прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также сербские клубы «Партизан» и «Мега», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году турнир обещает быть по-особенному напряженным. Петербургский «Зенит» постарается защитить звание лучшей команды лиги ВТБ, а московский ЦСКА, в свою очередь, попробует завоевать первый титул в 2022 году.

Казанский УНИКС попробует выделиться за счет звездных новичков, а краснодарский «Локомотив-Кубань» готов продемонстрировать болельщикам свой обновленный молодой состав.

От сербских команд болельщики ждут игры, которая в очередной раз докажет, что сербский баскетбол исторически один из самых сильных в Европе.

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