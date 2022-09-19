МИД России вызвал посла Канады из-за нападения на посольство в Оттаве

Фото: МИД РФ

Посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД России, где ей заявили протест в связи с нападением злоумышленника на посольство в Оттаве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 19 сентября.

— Послу Канады в Москве Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства, — говорится в сообщении.

Кроме того, Москва потребовала от Оттавы принять необходимые меры по безопасности российских загранучреждений и их сотрудников, находящихся на территории страны, отмечается на сайте МИД.

В августе норвежского посла в России Руне Ресаланда вызвали в МИД РФ. Ему выразили протест в связи с русофобскими заявлениями консула Элисабет Эллингсен.

Уточняется, что пребывание консула на территории РФ после ее заявлений в адрес россиян стало невозможным. До этого в Сети появилось видео, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников гостиницы в некачественном сервисе.