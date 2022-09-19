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Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой», — заявил он.

Кириллов уточнил, что делегация США признала проведение исследований на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое прошло в Женеве.

Российская сторона продемонстрировала участникам совещания копии реальных документов и вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам, отмечается в Telegram-канале министерства.

В июле Северная Корея обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других государств и в распространении инфекционных заболеваний.

Государственное СМИ КНДР назвало Штаты государством — биологическим террористом, приводящим человечество к гибели. В Пхеньяне напомнили, что Вашингтон установил множество биолабораторий во многих странах, включая Украину, и активно ускоряет разработку биохимического оружия.