Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоградская улица, 18А Карта всех событий

Движение на Зеленоградской улице восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 сентября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошло на Зеленоградской улице в районе дома № 18а. Столкнулись несколько автомобилей. Движение было затруднено в сторону области.

Еще одно ДТП произошло в Подмосковье в ночь на 19 сентября. В результате столкновения, которое спровоцировал водитель Mercedes Gelandewagen, один человек погиб и еще двое получили травмы.