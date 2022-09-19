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Движение на Зеленоградской улице восстановили после ДТП

Степан Жирнов
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Движение на Зеленоградской улице восстановили после ДТП
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоградская улица, 18А Карта всех событий

Движение на Зеленоградской улице восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 сентября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошло на Зеленоградской улице в районе дома № 18а. Столкнулись несколько автомобилей. Движение было затруднено в сторону области.

Еще одно ДТП произошло в Подмосковье в ночь на 19 сентября. В результате столкновения, которое спровоцировал водитель Mercedes Gelandewagen, один человек погиб и еще двое получили травмы.

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