Элементы исторического здания в центре Москвы воссоздали с помощью архивных документов

Заместитель начальника управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капремонта Москвы Ильдар Билялетдинов рассказывает про реконструкцию фасада дома в Староконюшенном переулке / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Староконюшенный переулок, 33 Карта всех событий

В столице продолжаются работы по капремонту и реставрации многоквартирных домов, имеющих статус памятника культурного наследия. 19 сентября замначальника управления строительного контроля по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Ильдар Билялетдинов проинспектировал ход работ, ведущихся в центре города.

Объектом осмотра стал дом, расположенный в Центральном административном округе столицы по адресу: Староконюшенный переулок, 33. Строительно-монтажные работы в здании стартовали весной этого года.

— Что касается капремонта, то в доме отремонтировали кровлю, произвели замену кровельного покрытия и утеплили чердачные помещения, — рассказывает Ильдар Билялетдинов. — Также обновили систему электроснабжения и инженерные коммуникации — канализацию, холодное водоснабжение. Добавлю, что на всех объектах Фонда капитального ремонта используются исключительно отечественные материалы.

По словам Билялетдинова, до начала строительно-монтажных работ, на этапе проектирования, специалистами не было установлено каких-либо утрат лепного декора и других элементов. А поскольку ступени, перила, напольное покрытие входят в предмет охраны, то в подъезде сделали только косметический ремонт.

— Все, то что обычно требует реставрационных работ, в этом подъезде прекрасно сохранилось. Поэтому окрасили только стены, потолки, поручни и бетонные ограждения, — пояснил он.

На завершающем этапе находятся работы по реставрации фасада. К слову, здание, возведенное по проекту Евгения Опуховского в 1901 году, является образцом архитектуры эпохи классицизма. Поэтому фасад богато украшен различными архитектурными элементами — колонны, русты, капители. Основную сложность, по словам специалистов, при реставрации представляют как раз работы с лепным декором.

— Поэтому над восстановлением лепного декора фасада все лето трудилась целая команда в количестве пятнадцати человек, — поясняет Билялетдинов. — Наша главная задача на таких объектах — восстановить и сохранить исторический облик зданий.

Основная входная дверь парадного подъезда — историческая. Поэтому она была бережно отреставрирована и возвращена на свое место. А вот что касается дверей внутреннего двора, то они не сохранились, и специалисты воссоздали их по историческим эскизам и другим архивным документам.