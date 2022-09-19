Ани Лорак вышла на связь после полугодового молчания и пояснила свою позицию

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Украинская певица Ани Лорак после начала российской военной спецоперации молчала и буквально скрывалась от коллег-земляков, которые поливали ее грязью. В понедельник, 19 сентября, артистка объявилась в социальных сетях, разместив плачевный пост.

Звезда не стала разделять поклонников на российских и украинских, а только заявила, что переживает трудные времена.

— Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души, — написала Лорак.

Певица закрыла комментарии, возможно, испугавшись осуждения и непонимания подписчиков, сообщает издание StarHit.

9 августа на официальном сайте Ани Лорак появилась информация о датах осенних гастролей певицы. Российских городов среди обозначенных локаций не оказалось. Вплоть до первых чисел ноября артистка намерена гастролировать по европейским странам.