Производитель подсолнечного масла «Олейна» продает бизнес в России

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Агропромышленная компания Bunge (торговые марки «Олейна», Ideal) продает свой бизнес по переработке масличных семян в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

— Bunge сегодня объявила о том, что согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов, — сказано в сообщении.

Исполнительный директор компании Грег Хекман поблагодарил команду Bunge за то, что она продолжала «поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях», а также выразил уверенность в том, что под руководством Ванецяна, который имеет двадцатипятилетний опыт в агропромышленном бизнесе, компания продолжит удовлетворять потребности покупателей, сообщает РИА Новости.

Bunge является американской агропромышленной компанией, она мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Штат компании составляет почти 23 тысячи сотрудников в более чем 40 странах.

В Воронежской области завод Bunge работал с 2008 года.

Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki продал бизнес в России холдингу Espetinа владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора и Юрия Кушнерова. Известно, что сделка была оценена в 151 миллион евро, что эквивалентно свыше 9 миллиардам рублей.