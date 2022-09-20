Эксперт рассказал, что прибавка к пенсии по достижении 80 лет положена не всем

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Кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С.Ю. Витте Кирилл Парфенов сообщил, что прибавку к пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, платят по умолчанию — для этого не надо писать заявление, но положена она не всем, а только тем, кто получает страховую пенсию по старости.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае речь идет о выплате, которая назначается после достижения пенсионного возраста. Она призвана компенсировать зарплату, которую человек получал на работе.

Ученый отметил, что фиксированная выплата по достижении 80-летнего возраста положена тем, кто получает страховую выплату по старости. Существуют и другие виды страховых пенсий, например, по инвалидности или потере кормильца. В этом случае доплаты не будет, так как получатели уже имеют увеличенную выплату независимо от возраста.

Парфенов добавил, что в случае, если пенсия по старости с учетом надбавки выше, чем по потере кормильца, гражданин может выбрать для себя более выгодный вариант, подав заявление в Пенсионный фонд, передает агентство «Прайм».

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