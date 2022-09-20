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«Полностью уберечься нельзя»: дерматолог Вертиева рассказала об опасности грибковых заболеваний кожи

Араз Салехов

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Общество
«Полностью уберечься нельзя»: дерматолог Вертиева рассказала об опасности грибковых заболеваний кожи
Фото: shutterstock

Грибковые заболевания кожи — нередкое заболевание, которое люди подхватывают в общественных местах. Однако оно не несет какой-либо опасности для человеческого организма. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала дерматолог Екатерина Вертиева.

— Если мы говорим о грибковых заболеваниях кожи, то, в принципе, особо опасных болезней здесь нет. Они достаточно хорошо поддаются лечению, даже распространенные формы. Допустим, есть заболевание пузырчатка — оно может привести к летальному исходу и считается опасным заболеванием. Но грибковые болезни кожи, кроме дискомфорта и ухудшения качества жизни, никаких угрожающих для жизни последствий не несут, — пояснила она.

При этом врач уточнила, что другая картина обстоит с грибковыми заболеваниями внутренних органов. Также доктор рассказала, кто в большей степени предрасположен к получению подобного недуга.

— Скажем так, грибковые заболевания мы можем подцепить в общественных местах: спортзалах, саунах, банях. Уберечься полностью от этого заболевания нельзя, особенно в том случае, если у пациента низкий иммунитет. Если же у человека здоровый иммунитет, то существует лишь малая вероятность, что он подцепит его, — подытожила Вертиева.

Дерматолог Андреанова раскрыла секрет здоровых ногтей. По ее словам, чтобы сохранять красоту и здоровье ногтей, необходимо следовать определенным правилам. В материале «Вечерней Москвы» расписаны подробности этих правил.

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