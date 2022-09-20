Эксперт объяснил, как узнать, что человека занесли в черный список

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Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков назвал признаки занесения контакта в черный список.

Так, попытки дозвониться на заблокировавший номер закончатся «аномальными гудками» или оповещением, что «абонент занят или находится вне зоны действия сети», рассказал он. Также сообщения от абонента из черного списка не будут доставляться. Проверить блокировку номера можно, позвонив с другого мобильного устройства.

Эксперт добавил, что мессенджеры Telegram, Viber, WhatsApp тоже позволяют блокировать номера, но по-разному реагируют на попытки контакта из черного списка связаться. По словам Новикова, при добавлении номера в черный список, профиль заблокировавшего абонента станет недоступен, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт Денис Кусков рассказал, как определить прослушку через телефон. По его словам, существует несколько признаков, указывающих на прослушку через смартфон: быстрый расход заряда батареи, самостоятельное включение различных функций, в том числе микрофона и видеокамеры, а также произвольный запуск программ в фоновом режиме.