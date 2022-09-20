Российские грузовики с товарами из Евросоюза стали задерживать в Казахстане

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Российские грузовые автомобили с товарами из Европейского союза начали задерживать в Казахстане. Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Речь идет о транзитной транспортировке, когда товар из Евросоюза направляют на белорусскую границу, а потом в Казахстан на грузовиках российских или белорусских компаний.

— Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, другие — на таможенных терминалах, — рассказали в АСМАП.

Уточняется, что некоторые грузовики стоят прямо на дороге, при этом документы у водителей были изъяты, поэтому они никуда не могут уехать.

По данным Министерства транспорта России, в Казахстане стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, которые были выданы не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть европейской компании, которая везла товары по ЕС до Белоруссии или РФ. В письме ведомства к казахским коллегам указано, что новые требования необоснованны. В Минтрансе попросили отменить эти правила и освободить задержанные машины без штрафных санкций, сообщает издание «Известия».

Начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп сообщила, что в Эстонию 19 сентября не смогли попасть десять российских граждан с шенгенскими визами. Среди причин этого — запрет россиянам на въезд в страну по туристическим шенгенским визам.