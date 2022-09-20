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Эстония не пропустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по «шенгену»

Юлия Курганова
В мире
Эстония не пропустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по «шенгену»
Фото: depositphotos

Начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп сообщила, что в Эстонию в понедельник, 19 сентября, не смогли попасть десять российских граждан с шенгенскими визами.

Среди причин этого — запрет россиянам на въезд в Эстонию по туристическим шенгенским визам. Карп отметила, что граждане РФ спокойно отреагировали на отказ пропустить их через границу.

На вопрос журналиста о том, не придет ли погранпункт в запустение из-за новых правил, Карп ответила отрицательно. Она пояснила, что границу пересекает много россиян с эстонским видом на жительство, сообщает газета Postimees.

19 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян. Он отметил, что это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

19 сентября в МИД Эстонии сообщили, что прибалтийские страны, а также Польша вводят запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза.

На неформальной встрече в Праге 1 сентября главы МИД стран ЕС договорились о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи виз между РФ и ЕС. Таким образом, получение документов станет более длительным, дорогим и сложным.

Эстония Граница Россия Запреты Визы
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